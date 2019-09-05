Putin'den G7'ye Türkiye önerisi
24 dakika önce
Rusya Devlet Başkanı Putin, "Çin, Hindistan'ın yanı sıra Türkiye'nin de uluslararası rolü çerçevesinde (G7) böyle bir formatta bulunması uygun olur.
Rusya Devlet Başkanı Putin, "Çin, Hindistan'ın yanı sıra Türkiye'nin de uluslararası rolü çerçevesinde (G7) böyle bir formatta bulunması uygun olur." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 02:09
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