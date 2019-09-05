Son Dakika Haberleri: Putin'den G7'ye Türkiye önerisi
Son Dakika Ekonomi Haber

Putin'den G7'ye Türkiye önerisi

24 dakika önce

Rusya Devlet Başkanı Putin, "Çin, Hindistan'ın yanı sıra Türkiye'nin de uluslararası rolü çerçevesinde (G7) böyle bir formatta bulunması uygun olur.

Putin'den G7'ye Türkiye önerisi, System.String[]

Rusya Devlet Başkanı Putin, "Çin, Hindistan'ın yanı sıra Türkiye'nin de uluslararası rolü çerçevesinde (G7) böyle bir formatta bulunması uygun olur." dedi.

Vladimir Putin, Hindistan, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 02:09 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Putin'den G7'ye Türkiye önerisi: Oluşumun içinde olmalı
Türk Bayrağı'na büyük saygısızlık! Büyükelçilik önüne asıp gittiler Mardin Büyükşehir Belediyesi HDP ve yabancı heyetler için 500 bin lira harcamış Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 14:33:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Putin'den G7'ye Türkiye önerisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]