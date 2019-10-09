Putin'den genç iklim aktivisti Thunberg'in konuşmasına

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iklim aktivisti Greta Thunberg'in Birleşmiş Milletler İklim Krizi Zirvesi'nde yaptığı sert konuşmanın kendisini "heyecanlandırmadığını" söyledi.



16 yaşındaki İsveçli genç aktivist New York'taki İklim Zirvesi'nde "Benim burada olmamam gerek, okyanusun ötesinde okulda olmam gerek. Sizler ne cesaretle bizden umut bekliyorsunuz. Boş sözlerinizle çocukluğumu ve hayallerimi çaldınız." sözleriyle dünya liderlerini eleştirerek, herkesi iklim konusunda ortak hareket etmeye çağırmıştı.