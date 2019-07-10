Son Dakika Haberleri: - Putin'den gülümseten görüntüler- Putin 'Ebeveynlik Ödülü' alan aile ile görüştü
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- Putin'den gülümseten görüntüler- Putin 'Ebeveynlik Ödülü' alan aile ile görüştü

15 dakika önce

- Putin'den gülümseten görüntüler Putin 'Ebeveynlik Ödülü' alan aile ile görüştüMOSKOVA - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mayıs ayında ülkedeki geniş ailelere geleneksel olarak verilen 'Ebeveynlik Ödülü'nü kazanan Syropyatov ailesi ile görüştü.

Vladimir Putin, Güncel
- Putin'den gülümseten görüntüler
Putin 'Ebeveynlik Ödülü' alan aile ile görüştü
MOSKOVA - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mayıs ayında ülkedeki geniş ailelere geleneksel olarak verilen 'Ebeveynlik Ödülü'nü kazanan Syropyatov ailesi ile görüştü. Putin'in görüşme sırasında ailenin en küçük üyesine kek yedirmeye çalıştığı anlar ise gülümsetti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mayıs ayında ülkedeki geniş ailelere geleneksel olarak verilen 'Ebeveynlik Ödülü'nü kazanan 9 çocuklu Syropyatov ailesi ile Yekaterinburg'da bir araya geldi. Maxim ve Lilya isimli ebeveynler ve onların 9 çocuğu ile çay içen Putin, çocuklarla da yakından ilgilendi. Özelikle Putin'in görüşme sırasında ailenin en küçük üyesine kek yedirmeye çalıştığı anlar ise gülümsetti.
- Putin'den gülümseten görüntüler- Putin 'Ebeveynlik Ödülü' alan aile ile görüştü
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 12:16 Kaynak: İHA
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