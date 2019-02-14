Son Dakika Haberleri: Putin'den İran'a Suriye "Teşekkürü"

Putin'den İran'a Suriye "Teşekkürü"

32 dakika önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran'a, Suriye krizinin çözümüne katkı sağladığı için teşekkür ettiğini belirterek, "İran ile Suriye krizinin çözümü için yakın çalışıyoruz ancak tüm sorunlar çözülmedi.

Putin'den İran'a Suriye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran'a, Suriye krizinin çözümüne katkı sağladığı için teşekkür ettiğini belirterek, "İran ile Suriye krizinin çözümü için yakın çalışıyoruz ancak tüm sorunlar çözülmedi." dedi.

Putin, Soçi'de düzenlenen dördüncü Üçlü Zirve Toplantısı kapsamında İran ile yapılan heyetler arası görüşmeden önce konuştu.

Rusya ve İran arasındaki iş birliğinin son dönemde artmaya devam ettiğine işaret eden Putin, "Suriye krizinin çözümüne İran'ın verdiği katkı için teşekkür ediyoruz. Birlikte Suriye krizinin çözümü için yakın çalışıyoruz ancak tüm sorunlar çözülmedi." diye konuştu.

İran ile ortak nükleer projelerin de geliştirilmeye devam ettiğini belirten Putin, "Umuyorum bugünkü toplantımız ikili ilişkilerimizi daha da geliştirecektir." ifadelerini kullandı.

Putin, İran'da en az 27 askerin hayatını kaybettiği intihar saldırısıyla ilgili de başsağlığı diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 03:32 Kaynak: AA

Dünya
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