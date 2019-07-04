Son Dakika Haberleri: Putin'den İtalya'ya arabuluculuk çağrısı
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Putin'den İtalya'ya arabuluculuk çağrısı

1 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İtalya'nın Avrupa ile Rusya arasındaki ilişkilerin düzeltilmesi için Avrupa Birliği'ni ikna etmesini umduklarını söyledi.

Putin'den İtalya'ya arabuluculuk çağrısı, System.String[]
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İtalya'nın Avrupa ile Rusya arasındaki ilişkilerin düzeltilmesi için Avrupa Birliği'ni ikna etmesini umduklarını söyledi.

İtalya'ya resmi ziyaret düzenleyen Devlet Başkanı Vladimir Putin, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve Başbakan Giuseppe Conte ile bir araya geldi. Görüşmelerinin ardından Conte ile basın karşısına çıkan Putin, İtalya'nın Avrupa ile Rusya arasındaki ilişkilerin düzeltilmesi için Avrupa Birliği'ni ikna etmesini umduklarını söyledi. Roma yönetiminin pek çok sebepten dolayı Avrupa üzerindeki etkisinin sınırlı olduğunu bildiklerini belirten Putin, buna karşın İtalya'nın Brüksel yönetimine uygulanan yaptırımların taraflar arasındaki ilişkiye zarar verdiği konusunda açıklamalarda bulunabileceğini beklediklerini aktardı. - ROMA
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 10:37 Kaynak: İHA
Vladimir Putin, İtalya, Avrupa, Rusya, Politika
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