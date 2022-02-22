Putin'den Katar Emiri'ne "ikili ilişkilerin güçlendirilmesine" ilişkin mektup - Son Dakika
Üye Girişi

Putin'den Katar Emiri'ne "ikili ilişkilerin güçlendirilmesine" ilişkin mektup

22.02.2022 17:22
Putin'den Katar Emiri'ne "ikili ilişkilerin güçlendirilmesine" ilişkin mektup

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye "ikili ilişkilerin güçlendirilmesine" ilişkin bir mektup gönderdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye "ikili ilişkilerin güçlendirilmesine" ilişkin bir mektup gönderdi.

Katar resmi ajansı QNA'da yer alan habere göre mektup, 6. Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu'na (GECF) katılmak üzere Doha'da bulunan Rusya Enerji Bakanı Nikolay Şulginov tarafından Katar Emiri Al Sani'ye teslim edildi.

Mektubun iki ülke arasındaki dostane ilişkiler ve bu ilişkileri geliştirme yolları ile ortak öneme sahip bazı konuları içerdiği aktarılırken, daha fazla ayrıntı verilmedi.

YORUMLAR
500
Putin: 'Rusya küresel piyasalara gaz tedarikini sürdürme niyetinde' Putin: 'Rusya küresel piyasalara gaz tedarikini sürdürme niyetinde' Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Silahlı Kuvvetlerine sözde Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinde barışın korunması talimatını verdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Silahlı Kuvvetlerine sözde Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinde barışın korunması talimatını verdi.

Rusya Devlet Başkanı, Vladimir Putin, Rusya, Katar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Putin'den Katar Emiri'ne 'ikili ilişkilerin güçlendirilmesine' ilişkin mektup - Son Dakika


Son Dakika
17:11 Çılgın teklifi reddetti! Hagi forması için dünyaları verdiler ama kabul etmedi
16:52 Son Dakika: Erdoğan ve Zelenski telefon görüşmesi gerçekleştirdi! Rusya'nın iki bölgeyi tanıma kararı değerlendirildi
16:41 Ukrayna'da hangi Türk şirketler faaliyette? Olası bir savaş ekonomimize doğrudan tehdit
16:32 Seyhan Soylu'dan yeni iddialar: Ece miras reddi yapmazsa Ece'nin de mallarına haciz konabilir
16:25 Kim askeri olarak daha güçlü? Rusya mı, Ukrayna mı?
16:13 Üç Kız Kardeş bu akşam başlıyor! Türkan, Dönüş ve Derya'nın hayatları nasıl değişecek?
16:09 Masada bu kez Aliyev var! Savaş gerilimi öncesi iki lider uzun masada buluştu, sıcak bir görüntü sergiledi
16:08 Ata binmek istedi! Sert tekme darbesiyle neye uğradığını şaşırdı
16:06 Mustafa Denizli siyah beyaz renklere geri dönüyor!
15:57 Putin "doğal gaz" sopası göstermişti! İngiltere dinlemedi! 5 Rus bankasına yaptırım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 17:28:45. #1.12#
SON DAKİKA: Putin'den Katar Emiri'ne "ikili ilişkilerin güçlendirilmesine" ilişkin mektup - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement