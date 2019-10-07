Son Dakika Haberleri: Putin'den kendine doğum günü hediyesi: Maaşına zam
Son Dakika Dünya Putin'den kendine doğum günü hediyesi: Maaşına zam

Putin'den kendine doğum günü hediyesi: Maaşına zam

15 dakika önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, doğum gününde maaşını yüzde 4,3 oranında artıran kararnameyi imzaladı.

Putin'den kendine doğum günü hediyesi: Maaşına zam, System.String[]

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, doğum gününde maaşını yüzde 4,3 oranında artıran kararnameyi imzaladı.


Putin tarafından imzalanan kararnameye göre, Rusya'da devlet başkanı ve başbakanlık görevleri için ödenen maaşlar yüzde 4,3 oranında artırıldı.

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Vladimir Putin, Rusya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 08:51 
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