Putin'den küresel petrol üretim kısıntısı için "ortaklık çağrısı" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Putin'den küresel petrol üretim kısıntısı için 'ortaklık çağrısı' - Son Dakika

Putin'den küresel petrol üretim kısıntısı için "ortaklık çağrısı"

28 dakika önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, küresel petrol piyasalarının zorlu bir süreçten geçtiğini belirterek, "Petrol talebi sert bir şekilde düştü.

Putin'den küresel petrol üretim kısıntısı için

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, küresel petrol piyasalarının zorlu bir süreçten geçtiğini belirterek, "Petrol talebi sert bir şekilde düştü. Küresel petrol üretimini günlük 10 milyon varil azaltmak gerekiyor ve bunun ortaklık çerçevesinde yapılması gerekiyor." dedi.

Putin, başkent Moskova'da bazı Kremlin ve bakanlar kurulu yetkililerinin yanı sıra, Rus petrol şirketlerinin başkanlarıyla video konferans yoluyla görüştü.

Küresel petrol piyasalarındaki durumun son derece karmaşık bir halde olduğunu anlatan Putin, 'Koronavirüs salgını neredeyse tüm dünya ekonomisini etkiledi ve petrol talebi sert bir şekilde düştü. Bu durum hem teknolojik hem de ekolojik riskler barındırıyor." diye konuştu.

Dünya ekonomisinin gelecekte yüksek petrol fiyatlarıyla karşılaşabileceğini savunan Putin, "Rusya yüksek fiyatlara da düşük fiyatlara da karşı. Varil başına 42 dolar bizim için makul bir fiyat seviyesidir. Bütçemizi de bu fiyata göre ayarladığımız için bu seviyelere bizim için uygun." değerlendirmesinde bulundu.

"Suudi Arabistan kaya petrolünü hedef aldı"

Düşen petrol talebi nedeniyle küresel petrol üretiminin azaltılması gerektiğini belirten Putin, "Küresel petrol üretimini günlük 10 milyon varil azaltmak gerekiyor ve bunun ortaklık çerçevesinde yapılması gerekiyor." diye konuştu

Putin, Suudi Arabistan'ın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı üretici ülkeler arasındaki anlaşmadan çekildiğini anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Suudi Arabistan'ın anlaşmadan çekilmesini anlayabiliyoruz, çünkü kaya petrolü üreten rakiplerinden kurtulmak istediler. Bunun gerçekleşmesi için petrolün varil başına 40 doların altında olması gerekiyor. Ancak bizim buna ihtiyacımız yok, böyle bir hedefimiz de hiç olmadı. Suudi Arabistan'la bu konuda temas halindeyiz. ABD'li ortaklarımızla da iş birliğine açığız."

Toplantıya katılan Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak da 6 Nisan'da yapılacak OPEC toplantısına işaret ederek, "Üretim kısıntısına yönelik anlaşmaya, ABD ve Suudi Arabistan dahil, tüm petrol üreticisi ülkelerin katılması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Suudi Arabistan, OPEC ve Rusya önderliğindeki bazı OPEC dışı petrol üreticisi ülkeler arasında "adil bir anlaşma" sağlanması için acil toplantı çağrısında bulunmuştu.

Azerbaycan Enerji Bakanlığı, toplantının 6 Nisan'da video konferans yoluyla yapılacağını açıklamıştı.

Suudi Arabistan, Vladimir Putin, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 08:18 Kaynak: AA

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