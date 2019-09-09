Son Dakika Haberleri: Putin'den Kuzey Kore'ye kutlama mesajı
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Putin'den Kuzey Kore'ye kutlama mesajı

1 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'a ülkesinin 71. kuruluş yılı nedeniyle kutlama mesajı gönderdi.

Putin'den Kuzey Kore'ye kutlama mesajı, System.String[]

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'a ülkesinin 71. kuruluş yılı nedeniyle kutlama mesajı gönderdi.


Kuzey Kore Halk Cumhuriyeti'nin 9 Eylül 1948'de kurulmasının üzerinden 71 yıl geçti. Kore yarımadasının yaşanan savaş ile kuzey ve güney olarak bölünmesiyle birlikte bir milletten iki farklı devlet ortaya çıktı. Sürekli aralarında yaşanan askeri ve diplomatik krizlerle gündeme gelen Kuzey ve Güney Kore, son yıllarda oluşturulan barış havası ile birbirlerine yakınlaşmaya başladı. Bu yakınlaşmayı Kuzey Kore bir adım öteye taşıyarak bu yıl ülkenin kuruluşunda askeri geçit töreni yapılmayacağı açıklandı.


Kuzey Kore'de gerçekleşen kutlamalar için Rusya Devlet Başkanı ayrıca bir mesaj gönderdi. Rusya ve Kuzey Kore arasında tarihten beri iyi politik ilişkilerin bulunduğuna işaret eden Putin, Kuzey Kore'nin kuruluşunun 71. yılını kutladı. Kuzey Kore halkına mutluluk ve refah dileyen Putin, bölgede barış ve istikrar temennisinde bulundu. - MOSKOVA

Vladimir Putin, Kuzey Kore, Rusya, Kore, Politika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 10:19 Kaynak: İHA
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