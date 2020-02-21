Putin'den Macron ve Merkel'e İdlib mesajı - Son Dakika
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Putin'den Macron ve Merkel'e İdlib mesajı

7 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupalı liderler ile telefon görüşmesi yaparak Suriye ile ilgili görüşlerini aktardı.

Putin'den Macron ve Merkel'e İdlib mesajı, System.String[]

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupalı liderler ile telefon görüşmesi yaparak Suriye ile ilgili görüşlerini aktardı.


Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önce Almanya Başbakanı Angela Merkel ile, ardından ise Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ile görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Görüşmelerde Putin'in Suriye'deki gelişmeleri muhataplarına aktardığı ifade edilirken, Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ile ilgili Macron ve Merkel'e verdiği mesajlarla ilgili bilgilendirme yapıldı. Kremlin'in açıklamasında Putin'in liderlere, İdlib bölgesinde terörist grupların sivil halka saldırısı sonucunda çözüme dair durumun kötüleştiğini ve sorunun çözülmesi gerektiğini söylediği vurgulandı. - MOSKOVA

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Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 09:20 Kaynak: İHA
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