Putin'den meclisi güçlendirme ve başkanlığı iki dönemle sınırlama teklifi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gündeme getirdiği, parlamentonun yapısını değiştirecek anayasal reformlarla ilgili teklifin ayrıntıları açıklandı.



Putin'in, geçtiğimiz hafta Federal Mecliste siyasi sisteme yönelik reform talepleri üzerine Başbakan Dimitri Medvedev istifa etmiş yerine teknokrat bir isim olan Mihail Mişustin seçilmişti.