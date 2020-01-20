Putin'den meclisi güçlendirme ve başkanlığı iki dönemle sınırlama teklifi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Putin'den meclisi güçlendirme ve başkanlığı iki dönemle sınırlama teklifi - Son Dakika Dünya

Putin'den meclisi güçlendirme ve başkanlığı iki dönemle sınırlama teklifi

6 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gündeme getirdiği, parlamentonun yapısını değiştirecek anayasal reformlarla ilgili teklifin ayrıntıları açıklandı. Rus parlamentosunun alt kanadı olan Duma'nın internet sitesinde yayımlanan Putin'e ait tasarı devlet başkanının 2 defa seçilmesinin önüne geçiyor

Putin'den meclisi güçlendirme ve başkanlığı iki dönemle sınırlama teklifi, System.String[]

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gündeme getirdiği, parlamentonun yapısını değiştirecek anayasal reformlarla ilgili teklifin ayrıntıları açıklandı.


Putin'in, geçtiğimiz hafta Federal Mecliste siyasi sisteme yönelik reform talepleri üzerine Başbakan Dimitri Medvedev istifa etmiş yerine teknokrat bir isim olan Mihail Mişustin seçilmişti.

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Vladimir Putin, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 07:17 
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