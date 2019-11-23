Son Dakika Haberleri: Putin'den Mihriban Aliyeva'ya Dostluk Madalyası
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Putin'den Mihriban Aliyeva'ya Dostluk Madalyası

6 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbeycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mihriban Aliyeva'nın ilk resmi Rusya ziyaretinde Aliyeva'ya 'Dostluk Madalyası' taktı.

Putin'den Mihriban Aliyeva'ya Dostluk Madalyası, System.String[]

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbeycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mihriban Aliyeva'nın ilk resmi Rusya ziyaretinde Aliyeva'ya 'Dostluk Madalyası' taktı.

Aliyeva, Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı olarak sonra Rusya'ya yaptığı ilk resmi ziyaretinde Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından Rusya Devlet Başkanlığı'nın Novo Ogoryovo'daki residansında ağırlandı. Aliyeva ve Putin arasında gerçekleştirilen görüşmeye Rusya ve Azerbaycan'dan üst düzey yetkililer de katılırken, Putin iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirme ve geliştirme çalışmalarındaki katkısı için Aliyeva'yı Rusya 'Dostluk Madalyası' ile ödüllendirdi.

Putin, seremonide yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Parlamentolar ve kamu organizasyonları dahil olmak üzere bütün alanlarda ilişkiler kurulmasını destekliyoruz. Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile de güvene dayalı iyi bir ilişkimiz var."

Aliyeva da kendisine takdim edilen Dostluk Nişanı için Putin'e teşekkür ettikten sonra, iki ülke arasındaki işbirliğinin önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Ülkelerimiz arasındaki ilişki, dostluğumuzun geleneklerine dayanıyor. Azerbaycan dış politikalarında Rusya Federasyonu ilişkileri önemli bir yer ediniyor. Bütün alanlarda olumlu gelişmeler izliyoruz. Bakanlıklar arası düzenli politik görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Azerbaycan ve Rusya uluslararası düzeyde birbirini destekliyor."


Mihriban Aliyeva, Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı, Rusya, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 11:29 Kaynak: DHA
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