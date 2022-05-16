Putin'den NATO'ya gözdağı: Finlandiya'yla İsveç'in NATO üyeliği Rusya'ya tehdit yaratmayacak ancak reaksiyon vereceğiz - Son Dakika
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Putin'den NATO'ya gözdağı: Finlandiya'yla İsveç'in NATO üyeliği Rusya'ya tehdit yaratmayacak ancak reaksiyon vereceğiz

16.05.2022 15:32

24 Şubat'tan beri Rusya'nın Ukrayna'yı işgali devam ederken, Moskova'nın bu hamlesi de Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik sürecini hızlandırdı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün katıldığı bir etkinlikte İsveç ve Finlandiya üzerinden NATO'ya gözdağı verdi.

Finlandiya, askeri tarafsızlık politikasını sona erdirerek NATO'ya katılma başvurusu yapma kararını açıkladı. İsveç'in de Finlandiya'ya benzer bir adım içerisine girmesi, dünya siyasetini hareketlendirdi. Türkiye'nin de üyeliklerine karşı çıktığı İsveç ve Finlandiya ile ilgili bir yorum da Rusya Devlet Başkanı Putin'den geldi. Putin, "Finlandiya ve İsveç'e doğru genişletmesine yanıt vereceğiz" diye konuştu.

Son Dakika! NATO üyeliği krizi büyüyor, Putin'den bir tehdit daha: NATO'nun askeri altyapısını genişletmesine yanıt vereceğiz

"İSVEÇ VE FİNLANDİYA İLE BİR PROBLEMİMİZ YOK"

NATO'nun genişlemesinin bir sorun olduğunu savunan Rusya lideri Vladimir Putin, ülkesinin Finlandiya ve İsveç'le bir problemi olmadığını söyledi. "NATO'nun askeri altyapısının İsveç ve Finlandiya'ya genişlemesine tepki vereceğiz" diyen Rus lider, ittifaka yeni ülkeler katılmasının ABD'nin çıkarına olduğunu ileri sürdü.

Son Dakika! NATO üyeliği krizi büyüyor, Putin'den bir tehdit daha: NATO'nun askeri altyapısını genişletmesine yanıt vereceğiz

PESKOV: KÜRESEL DURUM DEĞİŞİR

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov ise, bu sabah yaptığı açıklamada Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılma kararıyla birlikte küresel durumun radikal şekilde değişeceğini söyledi. Rus diplomata göre, Finlandiya ve İsveç'in NATO adımları çok geniş sonuçları olacak bir hata.

Son Dakika! NATO üyeliği krizi büyüyor, Putin'den bir tehdit daha: NATO'nun askeri altyapısını genişletmesine yanıt vereceğiz

TÜRKİYE DE KARŞI ÇIKTI

Türkiye de önceki gün İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerine karşı çıktı. Fakat Türkiye'nin karşı durma sebebi farklı oldu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , "NATO'nun genişlemesine karşı olduğumuz için değil, teröre destek veren ülkelerin müttefik olmaması gerektiğine inandığımız için karşıyız" diye konuştu.

STOLTENBERG ORTAMI YUMUŞATMAYA ÇALIŞTI

Çavuşoğlu'nun sözlerinin ardından bir yorum da NATO cephesinden geldi. Genel Sekreter Stoltenberg, Türkiye'nin de endişelerini giderek ortak bir anlaşma yapılabileceğini dile getirdi.

Son Dakika! NATO üyeliği krizi büyüyor, Putin'den bir tehdit daha: NATO'nun askeri altyapısını genişletmesine yanıt vereceğiz

İSVEÇ VE FİNLANDİYA UZLAŞMADI

Fakat İsveç ve Finlandiya bugün Türkiye'nin terör endişesinin tam tersi bir açıklamada bulundu. İki ülke, kendi bünyelerinde barınan 33 teröristi Türkiye'ye iade etmeyeceklerini belirterek, yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemiş oldu.

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Rusya'dan İsveç ve Finlandiya'ya NATO yanıtı: Sonuçları ağır olur Rusya'dan İsveç ve Finlandiya'ya NATO yanıtı: Sonuçları ağır olur Putin: 'NATO'nun İsveç ve Finlandiya'ya genişlemesinde Rusya'ya doğrudan tehdit yok ancak askeri altyapının bu bölgeye genişletilmesi tepkimizi... Putin: 'NATO'nun İsveç ve Finlandiya'ya genişlemesinde Rusya'ya doğrudan tehdit yok ancak askeri altyapının bu bölgeye genişletilmesi tepkimizi...

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Son Dakika Güncel Putin'den NATO'ya gözdağı: Finlandiya'yla İsveç'in NATO üyeliği Rusya'ya tehdit yaratmayacak ancak reaksiyon vereceğiz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Putin'den NATO'ya gözdağı: Finlandiya'yla İsveç'in NATO üyeliği Rusya'ya tehdit yaratmayacak ancak reaksiyon vereceğiz - Son Dakika
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