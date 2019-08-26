Son Dakika Haberleri: Putin'den Rus ekonomisi için "ilave çözüm" talebi
Son Dakika Güncel Haber

Putin'den Rus ekonomisi için "ilave çözüm" talebi

1 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ekonomisinin tatmin edici seviyede büyümediğini belirterek, "Daha sürdürebilir ve güçlü bir büyüme için ilave çözümler gerekiyor.

Putin'den Rus ekonomisi için

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ekonomisinin tatmin edici seviyede büyümediğini belirterek, "Daha sürdürebilir ve güçlü bir büyüme için ilave çözümler gerekiyor. Enflasyondaki olumlu seyir ve maaşlardaki artışa rağmen, halkın reel gelirleri yavaş yükseliyor ve bu durum endişe verici." dedi.

Putin, başkent Moskova'da Rusya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Anton Siluanov ve Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Oreşkin ile ülke ekonomisindeki gelişmeleri değerlendirdi.

Rus ekonomisindeki büyümenin olumlu oranda ilerlediğini belirten Putin, "Ancak genel olarak baktığımızda ekonomideki büyümenin tatmin edici seviyede olduğunu söyleyemeyiz." dedi.

Ülke ekonomisine ilişkin yeni çözümlerin gerektiğine işaret eden Putin, "Daha sürdürebilir ve güçlü bir büyüme için ilave çözümler gerekiyor." diye konuştu.

Enflasyonun ise hedeflenen seviyeye yaklaştığını belirten Putin, "Enflasyon şu anda yüzde 4,5 seviyesinde ve kademeli bir şekilde hedefe yaklaşıyor. Ancak enflasyondaki olumlu seyir ve maaşlardaki artışa rağmen, halkın reel gelirleri yavaş yükseliyor ve bu durum endişe verici." şeklinde konuştu.

Rusya Federal İstatistik Kurumu (Rosstat) tarafından açıklanan verilere göre, ülke ekonomisi yılın ilk yarısında yüzde 0,7 büyümüştü.

Vladimir Putin, Moskova, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 02:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Akar açıkladı: İkinci S-400 bataryasının teslimatı yarın başlıyor
Erdoğan'ın "Türkiye'yi tehdit ediyor" dediği saldırılara ilişkin Rusya'dan açıklama: Anlaşma ihlal edilmedi F-35 krizi sürerken Rusya'dan Erdoğan ve Su-35 savaş uçağı açıklaması Temelli-Kılıçdaroğlu görüşmesi sonrası HDP ve CHP'den açıklama

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.8.2019 16:14:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Putin'den Rus ekonomisi için "ilave çözüm" talebi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]