Son Dakika Haberleri: Putin'den Rus hava yollarına Gürcistan yasağı
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Putin'den Rus hava yollarına Gürcistan yasağı

43 dakika önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Gürcistan'da düzenlenen Rusya karşıtı protestoların ardından Rus hava yolu şirketlerinin Gürcistan'a uçmasını geçici olarak yasaklayan kararnameyi imzaladı.

Putin'den Rus hava yollarına Gürcistan yasağı, System.String[]
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Gürcistan'da düzenlenen Rusya karşıtı protestoların ardından Rus hava yolu şirketlerinin Gürcistan'a uçmasını geçici olarak yasaklayan kararnameyi imzaladı.
Putin tarafından imzalanan kararnameye göre, Rus hava yolu şirketlerinin Gürcistan'a uçması 8 Temmuz itibarıyla geçici olarak yasaklandı.
Gürcistan'da geçici olarak bulunan Rus vatandaşlarının Rusya'ya dönüşü için gerekli desteğin sağlanması talimatının verildiği kararnamede, tur operatörü şirketlere de Gürcistan'a yönelik tur satışlarını durdurma tavsiyesi verildi.
- Tiflis'teki gelişmeler
Gürcistan'da muhalefet ve binlerce kişi, Rus heyetin 26. Ortodoks Parlamentolararası Genel Asamblesine katılması ve Rus Milletvekili Gavrilov'un, Parlamento Başkanının makamından konuşmasını yapması nedeniyle protesto için Parlamento önünde toplanmıştı.
Göstericiler, dün gece saatlerinde Tiflis'te Parlamentoyu kuşatarak içeri girmeye çalışırken, polisle aralarında arbede yaşandı. Olay yerinde yoğun güvenlik önlemlerini alan emniyet güçleri ise protestocuları dağıtmak için biber gazı, plastik mermi ve tazyikli su kullandı. Emniyet güçleri sabah saatlerine kadar Tiflis caddelerine dağılmış protestocuları gözaltına alma operasyonunu sürdürdü.
Yerel basındaki haberlere göre, olaylarda aralarında polis, protestocu ve gazetecilerin bulunduğu toplam 240 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralıların hastanelerde tedavileri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 10:13 Kaynak: AA
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