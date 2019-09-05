Son Dakika Haberleri: Putin'den Rus yöneticinin ABD'nin isteğiyle İtalya'da gözaltına alınmasına tepki
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Putin'den Rus yöneticinin ABD'nin isteğiyle İtalya'da gözaltına alınmasına tepki

1 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sanayi casusluğundan şüphelenilen bir Rus devlet yöneticisinin İtalya'da gözaltına alınmasını eleştirdi. “Bu gerçekten kötü bir uygulama" diyen Putin, kararın Washington- Moskova ilişkilerine zarar verebileceğini söyledi.

Putin'den Rus yöneticinin ABD'nin isteğiyle İtalya'da gözaltına alınmasına tepki, System.String[]

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sanayi casusluğundan şüphelenilen bir Rus devlet yöneticisinin İtalya'da gözaltına alınmasını eleştirdi.


"Bu gerçekten kötü bir uygulama" diyen Putin, kararın Washington - Moskova ilişkilerine zarar verebileceğini söyledi.

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Vladimir Putin, İtalya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 10:23 
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