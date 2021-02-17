Putin'den seçim açıklaması: "Rusya'nın egemenliğine yönelik herhangi bir darbeye izin vermeyiz" - Son Dakika

Putin'den seçim açıklaması: "Rusya'nın egemenliğine yönelik herhangi bir darbeye izin vermeyiz"

17.02.2021 15:43
Putin'den seçim açıklaması:

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Eylül ayında yapılacak parlamento seçimleriyle ilgili dış müdahale uyarısında bulunarak ülkenin egemenliğine yönelik herhangi bir darbeye izin vermeyeceklerini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Eylül ayında yapılacak parlamento seçimleriyle ilgili dış müdahale uyarısında bulunarak ülkenin egemenliğine yönelik herhangi bir darbeye izin vermeyeceklerini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'da partilerini temsil eden muhalefet liderleri ile telekonferans yoluyla toplantı yaptı. Rusya'da önümüzdeki Eylül ayında yapılacak olan parlamento seçimleri ile ilgili dış müdahale uyarısında bulunan Putin, "Bu seçimi her türlü dış müdahale girişimlerinden korumakla yükümlüyüz. Rusya'nın egemenliğine yönelik herhangi bir darbeye izin veremeyiz, vermeyeceğiz" dedi.

Ülkede faaliyet gösteren yabancı internet portallarının büyük bir tehdit oluşturduğunu ifade eden Putin, "Bu sadece bizim için bir tehdit değil, ABD'de neler olduğunu gördük. Dünyada şu anda böyle bir ayrım söz konusu. İdeolojik bir ayrım, bu kesinlikle belirgin bir durum. Sadece şunu tekrarlayabilirim, kendi ülkelerinde böyle davranıyorlarsa, kendilerini ayrıcalıklı görüp başkalarına nasıl muamele edeceklerini anlıyorsunuz. Bu ciddi bir mesele. Bunları önceden düşünmemiz gerektiği aşikar" diye konuştu.

Putin, pandemi koşullarına rağmen milletvekillerinin performanslarını arttırarak çalıştıklarını söyleyerek milletvekillerine teşekkür etti.

Putin'in seçimlere dış müdahale ihtimalleri üzerine yaptığı konuşmadan sonra ise Rusya Komünist Partisi Başkanı Gennadi Züganov ve Rusya Liberal Demokrat Parti Başkanı Vladimir Jirinovski ülkede artan ekonomik istikrarsızlık, pandeminin getirdiği zorluklar, işsizlik ve artan gıda fiyatlarına karşı tedbir alınması gerektiğini ve bu yönde çalışmaların yoğunlaştırılması gerektiğini savundu. - MOSKOVA

Putin'den seçim açıklaması: Rusya'nın egemenliğine yönelik herhangi bir darbeye izin vermeyiz
Putin'den seçim açıklaması: Rusya'nın egemenliğine yönelik herhangi bir darbeye izin vermeyiz
Putin'den seçim açıklaması: Rusya'nın egemenliğine yönelik herhangi bir darbeye izin vermeyiz

Rusya Devlet Başkanı, Vladimir Putin, Eylül, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Putin'den seçim açıklaması: 'Rusya'nın egemenliğine yönelik herhangi bir darbeye izin vermeyiz' - Son Dakika


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