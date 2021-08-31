Üye Girişi
Son dakika haber... Putin'den seçim öncesi polis ve askerlere ikramiye - Son Dakika

Son dakika haber... Putin'den seçim öncesi polis ve askerlere ikramiye

31.08.2021 23:42
Son dakika haber... Putin'den seçim öncesi polis ve askerlere ikramiye, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin'in asker ve polislere tek seferlik ikramiye verilmesine yönelik çıkardığı kararnameyi, muhalif parti temsilcileri "seçim rüşveti" olarak nitelendirdi.

Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin'in asker ve polislere tek seferlik ikramiye verilmesine yönelik çıkardığı kararnameyi, muhalif parti temsilcileri "seçim rüşveti" olarak nitelendirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma seçimlerinin yapılacağı 19 Eylül'den önce çıkardığı kararname ile muhalefetin tepkisine neden oldu. Putin'in çıkardığı kararname ile gelecek ay tüm ordu ve kolluk kuvvetleri personeline 15 bin ruble (1700 TL) ikramiye ödenmesi kararı alınırken, muhalif parti temsilcileri "seçim rüşveti" olarak nitelendirdi.

Ödemenin sadece tek seferlik yapılacağı belirtilirken, polis koleji ve askeri öğrencilerin de ödemeden faydalanabileceği aktarıldı. Ödemelerin "sosyal ihtiyaçların korunması" adı altında yapılacağı ifade edilirken, birçok muhalif basın organı ise Putin'in kurucusu olduğu Birleşik Rusya Partisi'ne 19 Eylül'deki seçimde oy toplamak için böyle bir karar aldığını öne sürdü. Rusya Liberal Demokrat Partisi ve Rusya Komünist Partisi de karara tepki gösterdi.

"İkramiyeler seçimlere göre ayarlandı"

Rusya Komünist Partisi'nin Omsk Milletvekili Oleg Smolin yaptığı açıklamada, Putin'in imzaladığı kararnameye tepki göstererek, bunu bir seçim rüşveti olduğunu savundu. Daha önce bu konuda ve emeklilerin maaşlarının arttırılması yönünde parlamentoya teklifler sunduklarını söyleyen Smolin, tekliflerin Birleşik Rusya Partisi vekilleri tarafından reddedildiğini, bugün alınan kararın ise doğrudan seçim rüşveti olarak planlandığını ifade etti.

Smolin, karara imza atan Putin'i eleştirerek, "Başkanın girişimi açıkça seçim zamanına denk gelecek şekilde ayarlanmıştır" ifadelerini kullanarak, bu seçimlerden sonra asker ve polisin ekonomik ve sosyal durumunda bir değişiklik olmayacağını savundu.

Rusya Liberal Demokrat Partisi'nin milletvekillerinden Aleksandr Sherin ise, bu kararın genişletilmesi gerektiğini belirterek, Rusya'daki savaş gazilerine de bu ödemelerin yapılması gerektiğini savundu. Sherin bu yönde bir kararın alınması için Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova'ya mektup gönderdiğini açıkladı. - MOSKOVA

Son dakika haber... Putin'den seçim öncesi polis ve askerlere ikramiye

Vladimir Putin, Asker, Polis, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haber... Putin'den seçim öncesi polis ve askerlere ikramiye - Son Dakika


Son Dakika

Niğde Belediye Meclis Üyesi Sayın, iş yerinde intihar etti 23:12 Niğde Belediye Meclis Üyesi Sayın, iş yerinde intihar etti Meteoroloji perşembe günü için uyardı! Tam 41 kente sağanak yağış geliyor 22:55 Meteoroloji perşembe günü için uyardı! Tam 41 kente sağanak yağış geliyor Otomobil çarpan 4 yaşındaki çocuk öldü! Kazadan sonra toplanan halk, trafik ışığı istedi 22:27 Otomobil çarpan 4 yaşındaki çocuk öldü! Kazadan sonra toplanan halk, trafik ışığı istedi
Kıza AVM'de tecavüz edip, videoya çektiler! Annesini davadan vazgeçirmek için çirkin teklif sundular 21:25 Kıza AVM'de tecavüz edip, videoya çektiler! Annesini davadan vazgeçirmek için çirkin teklif sundular Neredeyse bambaşka birine dönüştü! Survivor Berna Keklikler'in son pozları hayran bıraktı 20:39 Neredeyse bambaşka birine dönüştü! Survivor Berna Keklikler'in son pozları hayran bıraktı Son Dakika: Türkiye'de 31 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 252 kişi vefat etti, 21 bin 893 yeni vaka tespit edildi 20:32 Son Dakika: Türkiye'de 31 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 252 kişi vefat etti, 21 bin 893 yeni vaka tespit edildi
2 saatte transferin seyri değişti! Halil Dervişoğlu Fenerbahçe'yi değil, Sarı-Kırmızılı formayı seçti 18:57 2 saatte transferin seyri değişti! Halil Dervişoğlu Fenerbahçe'yi değil, Sarı-Kırmızılı formayı seçti Kaçış rampası ölüm rampasına dönüştü! Kamyondaki 4 kişi feci şekilde can verdi 18:36 Kaçış rampası ölüm rampasına dönüştü! Kamyondaki 4 kişi feci şekilde can verdi

Son Dakika Haberleri
18:59 Cami imamı baba, 4,7 ve 11 yaşındaki kız çocuklarını öldürdü
18:48 Hülya Avşar ve İbrahim Tatlıses bir araya geldi! İkili, "Haydi Söyle" şarkısı ile düet yaptı
18:45 Duvardan sızan sarı su, komşuları şüphelendirdi, yaşlı adam evinde ölü bulundu
18:26 Taliban kontrolündeki Kabil Havaalanı, Türk basını tarafından görüntülendi
18:15 Süper Lig'de ayrılık! Teknik adam Ünal Karaman, Göztepe'den ayrıldı
18:11 Aşı olan kişilere 'kobay' ve 'mal' diye hitap eden antrenör, koronavirüsten hayatını kaybetti
18:10 Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel koronavirüse yakalandı
18:09 Benfica ve Beşiktaş, şartlarda büyük ölçüde anlaştı
18:05 2 milyon 600 bin takipçisi bulunan instagram fenomeni Mercedes Morr, evinde ölü bulundu
18:03 Cem Uzan, eski TMSF Başkanı Ahmet Ertürk ve üyelere hakaretten 2 yıl 4 ay hapis istemiyle yargılanacak
2 gündür her yerde aranan gencin cansız bedeni barajın tahliye havuzunda bulundu 2 gündür her yerde aranan gencin cansız bedeni barajın tahliye havuzunda bulundu         
23:18
ABD Başkanı Biden, hedeflerindeki DEAŞ'a sert sözlerle yüklendi: Sizinle daha işimiz bitmedi ABD Başkanı Biden, hedeflerindeki DEAŞ'a sert sözlerle yüklendi: Sizinle daha işimiz bitmedi         
23:04
Ali Koç transferlerle ilgili net mesajlar verdi, ayrılmayan ismi de uyardı: Sorun çıkartana sorun yaratırım Ali Koç transferlerle ilgili net mesajlar verdi, ayrılmayan ismi de uyardı: Sorun çıkartana sorun yaratırım         
22:38
Peru'da otobüs uçuruma düştü: 29 ölü, 22 yaralı Peru'da otobüs uçuruma düştü: 29 ölü, 22 yaralı         
21:58
Cinnet getiren imam, dere kenarına götürdüğü çocuklarının kafalarına birer el ateş ederek öldürmüş Cinnet getiren imam, dere kenarına götürdüğü çocuklarının kafalarına birer el ateş ederek öldürmüş         
20:41
Tır ile otomobilin çarpışması sonucu anne öldü, oğlu yaralandı Tır ile otomobilin çarpışması sonucu anne öldü, oğlu yaralandı         
20:37
Fenerbahçe, Senegalli futbolcu M'Baye Niang'a imza attırıyor Fenerbahçe, Senegalli futbolcu M'Baye Niang'a imza attırıyor         
20:10
Duvardan sızan sarı su, komşuları şüphelendirdi, yaşlı adam evinde ölü bulundu Duvardan sızan sarı su, komşuları şüphelendirdi, yaşlı adam evinde ölü bulundu         
18:45
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel koronavirüse yakalandı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel koronavirüse yakalandı         
18:11
Lunaparkta bindiği Lunaparkta bindiği "kamikaze"de fenalaşan 19 yaşındaki genç kız, hayatını kaybetti         
17:58
21 yaşındaki genç, 21 yaşındaki genç, "Yavaş git" uyarısı yapan kişiye kurşun yağdırdı         
17:14
Getir, alışveriş platformu N11'e ortak oluyor! İş imzaya kaldı Getir, alışveriş platformu N11'e ortak oluyor! İş imzaya kaldı         
17:04
45 bin lira teklif ettiler satmadı! İlk sahibi, 46 yaşındaki 'Hacı Murat'a gözü gibi bakıyor 45 bin lira teklif ettiler satmadı! İlk sahibi, 46 yaşındaki 'Hacı Murat'a gözü gibi bakıyor         
15:23
Son dakika... Mostafa, Galatasaray'dan ayrıldı! Bordeaux'la sözleşme imzalayacak Son dakika... Mostafa, Galatasaray'dan ayrıldı! Bordeaux'la sözleşme imzalayacak         
13:46
Son dakika! Birleşmiş Milletler açıkladı: Dünya üzerinde kurşunlu benzin kullanan ülke kalmadı Son dakika! Birleşmiş Milletler açıkladı: Dünya üzerinde kurşunlu benzin kullanan ülke kalmadı         
12:03
Ünlü tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy, damar hastalıkları ve solunum yetersizliği sebebiyle hayatını kaybetti Ünlü tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy, damar hastalıkları ve solunum yetersizliği sebebiyle hayatını kaybetti         
11:28
GTA hayranı Almanya'da canlı yayını bastı! GTA hayranı Almanya'da canlı yayını bastı!         
09:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2021 00:03:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... Putin'den seçim öncesi polis ve askerlere ikramiye - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement