Son Dakika Haberleri: Putin'den Suriye'de Türkiye ile "İş Birliği" Vurgusu

Putin'den Suriye'de Türkiye ile "İş Birliği" Vurgusu

1 saat önce

SOÇİ (AA) – Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye ile yürütülen çalışmalar sayesinde Suriye'de önemli mesafe katedildiğini belirterek, "Türkiye ile birlikte Suriye'de taraflar arasındaki diyaloga yeni bir ivme kazandıracağımıza eminim." dedi.

Putin'den Suriye'de Türkiye ile
SOÇİ (AA) – Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye ile yürütülen çalışmalar sayesinde Suriye'de önemli mesafe katedildiğini belirterek, "Türkiye ile birlikte Suriye'de taraflar arasındaki diyaloga yeni bir ivme kazandıracağımıza eminim." dedi.

Putin, bugün Soçi'de düzenlecek Dördüncü Üçlü Zirve Toplantısı öncesinde Türkiye ile yapılan heyetlerarası görüşmede konuştu.

Suriye krizinin çözümü için çalışmaların devam ettiğini kaydeden Putin, "Türkiye ile yürütülen çalışmalar sayesinde Suriye'de önemli mesafe katettik. Suriye'deki hedeflere aktif, kapsamlı çalışmalarla ve uzlaşıyla ulaşabiliriz. Türkiye ile birlikte ve bugün yapacağımız üçlü zirvede, Suriye'de taraflar arasındaki diyaloğa yeni bir ivme kazandıracağımıza eminim." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin de katılacağı Dördüncü Üçlü Zirve Toplantısı için bugün Soçi'yi ziyaret ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 02:31 Kaynak: AA

Soçi, Vladimir Putin, Türkiye, Suriye, Güncel
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