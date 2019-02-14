Putin'den Suriye'nin Toprak Bütünlüğü Vurgusu

Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Rusya, İran ve Türkiye üçlü zirvesi başladı.

Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Rusya, İran ve Türkiye üçlü zirvesi başladı. Açılış konuşmasını yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Bugünkü görüşmelerimizin Suriye'nin birliğine katkı yapmasını umuyorum. Rusya, Türkiye ve İran ortak çabalarla Suriye'deki hayatın normale dönmesi için çalışıyor" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla üçlü zirve başladı. Zirvenin açılış konuşmasını yapan ev sahibi Putin, üç ülkenin işbirliği sayesinde Suriyelilerin evlerine dönmeye başladığına dikkat çekerek, "Son 6 ay içerisinde çok sayıda Suriyeli mülteci kendi evlerine dönebildi. ve çatışmadan etkilenen bölgelere insani yardım da yapılabildi" dedi.



"Ön koşul olmadan herkese yardım edilmeli"



Üç ülkenin koordinasyonunun uluslararası camiaya örnek olması gerektiğinin altını çizen Putin, "Hala birçok insanın insani yardıma ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Birçok insana Suriye içerisinde insani yardım yapılmasına rağmen, hala birçok insanında bu yardıma ihtiyacı var. Bu noktada uluslararası camia da herhangi bir ön koşul koymadan bu yardımları yapmalı" ifadelerini kullandı.



"Astana süreci barışa vesile oldu"



Putin yaptığı açıklamada, "Şimdi Suriye'nin topraklarının hemen hemen tamamında çatışmasızlık rejimi muhafaza ediliyor. Bu bizim somut ve pozitif ortak neticemizdir. Astana, Suriye için kalıcı bir siyasi çözüm sürecine vesile oldu. Rusya, Türkiye ve İran ortak çabalarla Suriye'deki hayatın normale dönmesi için çalışıyor. İdlib'de gerginliğin azaltılması konusunda anlaşmamız gerekiyor. Bu da teröristlerin varlığına katlanmamız gerektiği anlamına gelmiyor" ifadelerini kullandı.



"Görüşmenin Suriye'nin birliğine katkı sağmasını umuyorum"



Üçlü zirve hakkında umutlu olduğunu söyleyen Putin, "Bugünkü görüşmelerimizin, verimli geçmesini ve Suriye'de barış ve güvenliğe katkı yapmasını umuyorum ve Suriye'nin birliğini, toprak bütünlüğünü korumaya ve istikrarı, Orta Doğu'nun genelinde tesis etmeye katkı yapmasını umuyorum" diye konuştu. - SOÇİ

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