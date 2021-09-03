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Putin'den "Taliban'ı tanıyacak mısınız?" sorusuna yanıt: Açıklamaların ötesinde atılan adımların değerlendirilmesi gerekir - Son Dakika

Putin'den "Taliban'ı tanıyacak mısınız?" sorusuna yanıt: Açıklamaların ötesinde atılan adımların değerlendirilmesi gerekir

03.09.2021 13:45
Putin'den

Rusya Devlet Başkanı Putin, Taliban hükümetinin tanınması için açıklamaların ötesinde atılan adımların değerlendirilmesinin gerektiğini söyleyerek, "Afganistan'da ABD ve müttefikleri için çalışan ve terk edilen insanların sayısına bakarsanız, bu bir insani felakettir." ifadelerini kullandı.

Putin, Rusya'nın Vladivostok şehrinde düzenlenen Doğu Ekonomi Forumu'nda Afganistan'daki son gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

"AYNI HATALARI BAŞKA ÜLKELERE KARŞI UYGULUYORLAR"

ABD ve diğer Batılı güçlerin Afganistan'dan çekilmesinin ardından gerekli derslerin alınması gerektiğini ifade eden Putin, "Afganistan'a girdiklerini ve çok sayıda hata yaptıklarını ifade ediyorlar. Şimdi aynı hataları diğer ülkelere karşı uyguluyorlar. Yaptırımlar nedir? Bir ülkenin kendi kurallarını başka bir ülkeye empoze etme çabasıdır ve bunu dünyanın çeşitli ülkelerine yönelik sürdürüyorlar. Eğer gerçekten hatalarından önemli dersler alırlarsa, o zaman dünya siyasetinde değişiklikler görebiliriz." diye konuştu.

"BU BİR FELAKETTİR"

ABD'nin Afganistan'da serüveni için 1,5 trilyon dolardan fazla para harcadığına dikkati çeken Putin, "Amerikalılar son derece pragmatik insanlar ancak bu kadar harcamanın ardından sonuç ne oldu? Afganistan'da ABD ve müttefikleri için çalışan ve terk edilen insanların sayısına bakarsanız, bu bir insani felakettir." dedi.

"ŞİDDETE BAŞVURMAYA GEREK YOKTUR"

Demokrasinin ülkelere güç kullanarak empoze edilmesinin kabul edilemez olduğunu anlatan Putin, "Bazılarının demokrasiye ihtiyacı varsa, halk buna kendiliğinden karar verir, şiddete başvurmaya gerek yoktur." ifadesini kullandı.

"ATILAN ADIMLARI DEĞERLENDİRMEK GEREKİYOR"

Putin, Rusya'nın Afganistan'ın bölünmesinden yana olmadığına işaret ederek, şunları kaydetti: "Afganistan bölünürse kiminle muhatap olacağız? Rusya'nın, Taliban'ın Afganistan'ı neredeyse tamamıyla kontrol ettiği gerçeğinden yola çıkması gerekiyor. Taliban medeni topluma ne kadar hızlı dahil olursa, onunla iletişim kurmak, etkilemek, bazı soruları sormak ve medeni toplumun kurallarını anlatmak o kadar kolay olur. Taliban hükümetinin tanınması için açıklamaların ötesinde atılan adımların değerlendirilmesi gerekir."

Putin'den Taliban'ı tanıyacak mısınız? sorusuna yanıt: Açıklamaların ötesinde atılan adımların değerlendirilmesi gerekir

Vladimir Putin, Afganistan, Taliban, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Putin'den 'Taliban'ı tanıyacak mısınız?' sorusuna yanıt: Açıklamaların ötesinde atılan adımların değerlendirilmesi gerekir - Son Dakika


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