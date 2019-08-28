Putin'den 'ticarette yerli para' açıklaması
1 saat önce
Putin, ""Yerli paralarımızın daha geniş şekilde kullanılması için hükümetler arası anlaşma hazırlanıyor ve söz konusu anlaşma, bankacılık sektöründe de kesintisiz ödemelerin yapılmasını öngörüyor.
Putin, ""Yerli paralarımızın daha geniş şekilde kullanılması için hükümetler arası anlaşma hazırlanıyor ve söz konusu anlaşma, bankacılık sektöründe de kesintisiz ödemelerin yapılmasını öngörüyor." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 09:00
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