Son Dakika Haberleri: Putin'den 'ticarette yerli para' açıklaması
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Putin'den 'ticarette yerli para' açıklaması

1 saat önce

Putin, ""Yerli paralarımızın daha geniş şekilde kullanılması için hükümetler arası anlaşma hazırlanıyor ve söz konusu anlaşma, bankacılık sektöründe de kesintisiz ödemelerin yapılmasını öngörüyor.

Putin'den 'ticarette yerli para' açıklaması, System.String[]

Putin, ""Yerli paralarımızın daha geniş şekilde kullanılması için hükümetler arası anlaşma hazırlanıyor ve söz konusu anlaşma, bankacılık sektöründe de kesintisiz ödemelerin yapılmasını öngörüyor." dedi.

Vladimir Putin, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 09:00 
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