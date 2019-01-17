Son Dakika Haberleri: Putin'den Türk Akımı Açıklaması

Putin'den Türk Akımı Açıklaması

52 dakika önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sırp Cumhurbaşkanı Aleksandr Vuçiç ile Belgrad'ta yaptığı görüşmede Türk Akımı'nın Avrupa ayağına taşınması için öngörülen maliyetin 1,4 milyar dolar olduğunu açıkladı.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sırp Cumhurbaşkanı Aleksandr Vuçiç ile Belgrad'ta yaptığı görüşmede Türk Akımı'nın Avrupa ayağına taşınması için öngörülen maliyetin 1,4 milyar dolar olduğunu açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Sırp Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic ile yaptığı görüşmede, Kosova ile yaşanan sorunlar ve ekonomik ilişkiler ele alındı. Görüşmeden sonra liderler, basın mensuplarının sorularını cevapladı. Bir muhabirin Türk Akımı'nın Sırbistan üzerinden Avrupa'ya taşınma ihtimalinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine dair soruya Putin, "Bu konuda kaynak yaratmaya ve yatırım yapmaya hazırız. Rus doğalgazının Sırbistan üzerinden Avrupa'ya ulaştırılması ile ilgili altyapı yatırımları için 1 milyar 400 milyar dolar bütçenin harcanmasını öngörüyoruz" diyerek Türk Akımı'nın Sırbistan üzerinden Avrupa'ya ulaştırılacağını açıklamış oldu. Kosova'daki durum hakkında yorum yapan Putin, Sırbistan'da daha önceden yapılan atama kararlarının Kosova'nın bağımsızlığını ilan etmesine zemin hazırladığını iddia etti. Putin, "Sırp memurların birbirinden farklı bölgelere atandığını görüyoruz" iddiasında bulundu. Verilen taahhütlere uyulması gerektiğini söyleyen Putin, "Hepimiz beraberiz. Ortaklarımızla bölgedeki istikrarı sağlamak istiyorsak, uzlaşma bulabilmemiz gerektiğine ikna etmek zorunda kalacağız" diye konuştu.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 10:01 Kaynak: İHA

Avrupa, Vladimir Putin, Ekonomi
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