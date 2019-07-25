Son Dakika Haberleri: Putin'den Türk vatandaşları için vizelerin kaldırılması talimatı
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Putin'den Türk vatandaşları için vizelerin kaldırılması talimatı

5 dakika önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasının kaldırılması talimatını içeren kararnameyi imzaladı.

Putin'den Türk vatandaşları için vizelerin kaldırılması talimatı, System.String[]
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasının kaldırılması talimatını içeren kararnameyi imzaladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan kararname, Türk vatandaşlarına uygulanan vize ve ekonomik kısıtlamaların tamamen kaldırılmasını öngörüyor. Kremlin basın servisinden yayınlanan ve Putin'in imzasını taşıyan kararnameye göre, Rusya Bakanlar Kurulu'na vize ve kısıtlamaların kaldırılması için çalışma başlatılması talimatı verildi. Yakın zamanda Rus hükümetinin bakanlar kurulu üyeleri Türk vatandaşlarına uygulanan kısıtlama konusunda çalışma başlatacak ve çalışma sonucunda kısıtlamalar resmen kaldırılacak. - MOSKOVA
Vladimir Putin, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 02:46 Kaynak: İHA
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