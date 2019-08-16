Putin'den uçağı tarlaya indiren pilotlara 'Cesaret Ödülü'
45 dakika önce
Dün, martı sürüsüne çarpan uçağı başarılı bir şekilde mısır tarlasına indiren 2 pilot, Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından ödüllendirildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 04:30 Kaynak: DHA
Dün, martı sürüsüne çarpan uçağı başarılı bir şekilde mısır tarlasına indiren 2 pilot, Rusya
Devlet Başkanı Putin tarafından ödüllendirildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi üyeleriyle gerçekleştirilen toplantıdan sonra açıklama yaparken, "Jukovski Uluslararası Havaalanı'nın yakınlarına acil iniş yapan pilotlara 'Cesaret Ödülü' verilmesi ile ilgili bir kararname imzaladım" dedi.
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