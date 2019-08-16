Son Dakika Haberleri: Putin'den uçağı tarlaya indiren pilotlara 'Cesaret Ödülü'
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Putin'den uçağı tarlaya indiren pilotlara 'Cesaret Ödülü'

45 dakika önce

Dün, martı sürüsüne çarpan uçağı başarılı bir şekilde mısır tarlasına indiren 2 pilot, Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından ödüllendirildi.

Putin'den uçağı tarlaya indiren pilotlara 'Cesaret Ödülü', System.String[]
Dün, martı sürüsüne çarpan uçağı başarılı bir şekilde mısır tarlasına indiren 2 pilot, Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından ödüllendirildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi üyeleriyle gerçekleştirilen toplantıdan sonra açıklama yaparken, "Jukovski Uluslararası Havaalanı'nın yakınlarına acil iniş yapan pilotlara 'Cesaret Ödülü' verilmesi ile ilgili bir kararname imzaladım" dedi.


Vladimir Putin, Pilot, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 04:30 Kaynak: DHA
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