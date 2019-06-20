Son Dakika Haberleri: Putin'den Ukrayna'ya takas iması: 24 askerin kaderi hapisteki Ruslara bağlı
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Putin'den Ukrayna'ya takas iması: 24 askerin kaderi hapisteki Ruslara bağlı

1 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kerç Boğazı'nda ele geçirilen 24 Ukraynalı denizcinin kaderinin Ukrayna'da tutuklu bulunan Rus vatandaşlarının akıbetine bağlı olduğunu söyledi.

Putin'den Ukrayna'ya takas iması: 24 askerin kaderi hapisteki Ruslara bağlı, System.String[]
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kerç Boğazı'nda yakalanan 24 Ukraynalı denizcinin kaderinin Ukrayna'da tutuklu bulunan Rus vatandaşlarının akıbetine bağlı olduğunu söyledi.

Putin, perşembe günü yaptığı açıklamada "Bunun gibi sorunların tek başına çözülmemesi gerekiyor. Bundan önce Ukrayna'da benzer durumda olan Rus vatandaşları dahil olmak üzere, endişelendiklerimizin kaderini nasıl çözeceğimizi düşünmeliyiz" ifadesinde bulundu.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 07:53 
Vladimir Putin, Ukrayna, Dünya
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