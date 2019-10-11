Son Dakika Haberleri: Putin'den uyarı: Türkiye'nin operasyonu IŞİD tehdidini canlandırabilir
Son Dakika Dünya Putin'den uyarı: Türkiye'nin operasyonu IŞİD tehdidini canlandırabilir

Putin'den uyarı: Türkiye'nin operasyonu IŞİD tehdidini canlandırabilir

1 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine düzenlediği askeri operasyonun IŞİD tehdidini canlandırabileceğini söyledi.

Putin'den uyarı: Türkiye'nin operasyonu IŞİD tehdidini canlandırabilir, System.String[]

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlediği askeri operasyonun IŞİD tehdidini canlandırabileceği uyarısında bulundu.


Putin, Türkiye'nin operasyonun, IŞİD'in bölgede yeniden ortaya çıkmasını tetikleyebileceğini bildirdi.

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Vladimir Putin, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 02:36 
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