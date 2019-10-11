Putin'den uyarı: Türkiye'nin operasyonu IŞİD tehdidini canlandırabilir
1 saat önce
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine düzenlediği askeri operasyonun IŞİD tehdidini canlandırabileceğini söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlediği askeri operasyonun IŞİD tehdidini canlandırabileceği uyarısında bulundu.
Putin, Türkiye'nin operasyonun, IŞİD'in bölgede yeniden ortaya çıkmasını tetikleyebileceğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 02:36
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