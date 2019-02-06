Son Dakika Haberleri: Putin'den 'Vize' Talimatı

Putin'den 'Vize' Talimatı

28 dakika önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, iş seyahati için ve TIR- kamyon sürücüsü olarak Rusya'ya giden Türk vatandaşlarına uygulanan vize rejiminin kaldırılması talimatını verdiği belirtildi.

Putin'den 'Vize' Talimatı, System.String[]
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, iş seyahati için ve TIR- kamyon sürücüsü olarak Rusya'ya giden Türk vatandaşlarına uygulanan vize rejiminin kaldırılması talimatını verdiği belirtildi.

Rus medyası, Putin'in, Rus Su-24 uçağının 2015'te düşürülmesi sonrası Türkiye'ye uygulanan özel ekonomik önlemlerin bazılarını iptal ettiğini yazdı.

Putin'in imzaladığı kararnameye göre uluslararası taşımacılık alanında çalışan Türk şoförler, Türkiye'nin Rusya'daki diplomatik temsilcilerine gidenler de dahil olmak üzere kısa süreli iş seyahati için Rusya'ya giden hususi pasaport sahibi Türk vatandaşları vizesiz olarak giriş yapabilecek. Açıklamada, Putin'in bu kararnameyi Türkiye'nin mütekabiliyet ilkesi gereği Rusya vatandaşlarına yönelik benzer önlemleri alması koşuluyla imzaladığının altı çizildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:13 Kaynak: DHA

Rusya Federasyonu, Vladimir Putin, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Putin, Türk İş İnsanları ile TIR ve Kamyon Şoförlerine Vizeyi Kaldırdı Yakını Enkaz Altında Kalan Vatandaşın Çaresizliği Kameraya Yansıdı

Yeni Zelanda'da Fok Dışkısından Tatil Fotoğrafları Olan Harici Bellek Çıktı Engelli Kadın Hastaya Tecavüz Eden Erkek Hemşireden 500 Bin Dolar Kefalet İstendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 16:41:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Putin'den 'Vize' Talimatı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]