Son Dakika Haberleri: Putin'den Xi'ye doğum günü jesti
Son Dakika Politika Haber

Putin'den Xi'ye doğum günü jesti

2 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çinli mevkidaşı Xi Jinping'in doğum gününü kutlayarak Xİ'ye Rus dondurması verdi.

Putin'den Xi'ye doğum günü jesti, System.String[]
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çinli mevkidaşı Xi Jinping'in doğum gününü kutlayarak Xİ'ye Rus dondurması verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çinli mevkidaşı Xi Jinping, Asya Etkileşim ve Güvenlik Önlemleri Konferansı zirvesinin resmi açılışından önce bir araya geldi. Etkinlik öncesi Xi Jinping'in doğuma gününü kutlayan Putin, Çin liderine bir kutu Rus dondurması hediye etti. Buna ek olarak, Rus lider Xi'ye Çince "size iyi dileklerimizi sunarız", yazılı pastayı takdim etti. Buna karşılık Xi Jinping, Rusya Devlet Başkanı'na sıcak bir şekilde teşekkür etti. Putin'in Çin'de çok popüler olduğunu belirtti.

Çinli işadamları 2016 yılında Rusya Devlet Başkan'ına Xi Jinping'in Rus dondurmasını sevdiğini söylemişti. Aynı yıl, G20 Zirvesi'nde de, Putin, Çinli mevkidaşına bir kutu Rus dondurması getirmişti. - PEKİN
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 09:48 Kaynak: İHA
Çin Halk Cumhuriyeti, Vladimir Putin, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meral Akşener, 23 Haziran'dan sonraki hayalini açıkladı Bursa'da oluklu kertenkele şoku! Yılan sanıp öldürdüler Çeşme'de tatilciler eğlence için 3 liralık huniye 20 lira veriyor Tunceli'de ters laleler jandarma korumasında

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.6.2019 00:12:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Putin'den Xi'ye doğum günü jesti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]