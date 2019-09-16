Son Dakika Haberleri: Putin: "Diplomatlarımız titiz çalışma sonucunda listeyi (Anayasa Komitesi) oluşturdular ve usül...
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Putin: "Diplomatlarımız titiz çalışma sonucunda listeyi (Anayasa Komitesi) oluşturdular ve usül...

30 dakika önce

Putin: "Diplomatlarımız titiz çalışma sonucunda listeyi (Anayasa Komitesi) oluşturdular ve usül çalışmaları yaptılar.

Putin:

Putin: "Diplomatlarımız titiz çalışma sonucunda listeyi (Anayasa Komitesi) oluşturdular ve usül çalışmaları yaptılar. Liste onaylanmıştır."

Vladimir Putin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 08:36 Kaynak: AA
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