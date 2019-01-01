Putin, Doğal Gaz Patlamasının Yaşandığı Bölgede
52 dakika önce
- Genel görüntüler Rusya Devlet Başkanı Putin'den görüntüler Rusya Devlet Başkanı Putin'in gaz patlaması olan bölgedeki incelemelerinden görüntüler Rusya Devlet Başkanı Putin'in yetkililerden bilgi almasından ve yaralananların ziyaretinden detay görüntülerMAGNİTOGORSK - Rusya Devlet...
- Genel görüntüler Rusya Devlet Başkanı Putin
'den görüntüler
Rusya Devlet Başkanı Putin
'in gaz patlaması olan bölgedeki incelemelerinden görüntüler
Rusya Devlet Başkanı Putin'in yetkililerden bilgi almasından ve yaralananların ziyaretinden detay görüntüler
MAGNİTOGORSK - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
, Çelyabinsk
bölgesindeki Magnitogorsk şehrinde bir binada meydana gelen doğal gaz patlamasında yaralananları ziyaret etti.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:08 Kaynak: AA
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