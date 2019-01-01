Son Dakika Haberleri: Putin, Doğal Gaz Patlamasının Yaşandığı Bölgede

Putin, Doğal Gaz Patlamasının Yaşandığı Bölgede

52 dakika önce

- Genel görüntüler Rusya Devlet Başkanı Putin'den görüntüler Rusya Devlet Başkanı Putin'in gaz patlaması olan bölgedeki incelemelerinden görüntüler Rusya Devlet Başkanı Putin'in yetkililerden bilgi almasından ve yaralananların ziyaretinden detay görüntülerMAGNİTOGORSK - Rusya Devlet...

- Genel görüntüler
Rusya Devlet Başkanı Putin'den görüntüler
Rusya Devlet Başkanı Putin'in gaz patlaması olan bölgedeki incelemelerinden görüntüler
Rusya Devlet Başkanı Putin'in yetkililerden bilgi almasından ve yaralananların ziyaretinden detay görüntüler

MAGNİTOGORSK - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çelyabinsk bölgesindeki Magnitogorsk şehrinde bir binada meydana gelen doğal gaz patlamasında yaralananları ziyaret etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:08 Kaynak: AA

Çelyabinsk, Vladimir Putin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya'da Bir Binada Doğal Gaz Patlaması Yaşandı: 4 Ölü, 3 Yaralı ve 79 Kayıp 2019 Türkiye ve Dünyada Coşkuyla Karşılandı

Beyoğlu'nda Bulunan Şüpheli Paket, Polisi Alarma Geçirdi Milli Piyango Talihlileri Belli Oldu! Milyonerler 4 İlden Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 01:00:22. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Putin, Doğal Gaz Patlamasının Yaşandığı Bölgede
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]