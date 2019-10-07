Son Dakika Haberleri: Putin doğum gününde maaşına zam yaptı
Son Dakika Güncel Putin doğum gününde maaşına zam yaptı

Putin doğum gününde maaşına zam yaptı

41 dakika önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, doğum gününde maaşını yüzde 4,3 oranında artıran kararnameyi imzaladı.

Putin doğum gününde maaşına zam yaptı, System.String[]

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, doğum gününde maaşını yüzde 4,3 oranında artıran kararnameyi imzaladı.

Putin tarafından imzalanan kararnameye göre, Rusya'da devlet başkanı ve başbakanlık görevleri için ödenen maaşlar yüzde 4,3 oranında artırıldı.

İmzalanan kararnameyle, savunma, acil durum, içişleri bakanlarının yanı sıra, Federal Güvenlik Servisi (FSB) gibi bazı yetkililerin de maaşları aynı oranda yükseltildi.

Putin, geçen yıl başkanlık görevi nedeniyle 8,6 milyon ruble (yaklaşık 132 bin dolar) kazanmıştı.

7 Ekim 1952'de doğan Putin bugün 67 yaşına girdi.

Vladimir Putin, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 06:52 Kaynak: AA
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