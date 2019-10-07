Putin, doğum gününü sibirya'da geçirdi
18 dakika önce
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, doğum gününü Sibirya'da geçirdi.
Rusya Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 04:14 Kaynak: DHA
Devlet Başkanı Vladimir Putin
, doğum gününü Sibirya
'da geçirdi. Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin'in ailesi ve arkadaşlarıyla vakit geçirdiği belirtildi
Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin'e Savunma Bakanı Sergey Soygu'nun eşlik ettiği, Sibirya ormanında gezerek vakit geçiren Putin'in, mantar topladığı, arazi aracıyla tur attığı da duyuruldu. Dağa tırmandığı da belirtilen Putin'in, zirveden manzarayı ve Yenisey Nehri'ni izlediği belirtildi.
Görüntü Dökümü
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-Putin ve Soygu'nun gezisinden görüntüler
-Putin'in ormanda gezmesi
-Detaylar
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