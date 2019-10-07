Son Dakika Haberleri: Putin, doğum gününü sibirya'da geçirdi
Son Dakika Güncel Putin, doğum gününü sibirya'da geçirdi

Putin, doğum gününü sibirya'da geçirdi

1 saat önce

Putin, doğum gününü Sibirya'da geçirdiRusya, (DHA)- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, doğum gününü Sibirya'da geçirdi.

Putin, doğum gününü Sibirya'da geçirdi

Rusya, (DHA)- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, doğum gününü Sibirya'da geçirdi. Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin'in ailesi ve arkadaşlarıyla vakit geçirdiği belirtildi

Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin'e Savunma Bakanı Sergey Soygu'nun eşlik ettiği, Sibirya ormanında gezerek vakit geçiren Putin'in, mantar topladığı, arazi aracıyla tur attığı da duyuruldu. Dağa tırmandığı da belirtilen Putin'in, zirveden manzarayı ve Yenisey Nehri'ni izlediği belirtildi.

Putin, doğum gününü sibirya'da geçirdi

Vladimir Putin, Sibirya, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 05:03 Kaynak: DHA
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Putin, tayga ormanlarını gezdi
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