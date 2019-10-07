Son Dakika Haberleri: Putin doğum gününü Sibirya'da geçiriyor
Son Dakika Güncel Putin doğum gününü Sibirya'da geçiriyor

Putin doğum gününü Sibirya'da geçiriyor

1 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, doğum gününü akraba ve dostlarıyla geçirmek için Sibirya'ya gitti.

Putin doğum gününü Sibirya'da geçiriyor, System.String[]

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, doğum gününü akraba ve dostlarıyla geçirmek için Sibirya'ya gitti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 7 Ekim tarihi olan doğum günü için Sibirya'nın Yakutistan bölgesindeki Tayga ormanlık alanına gitti. Bugün 67 yaşına giren Putin, doğum gününün Pazar gününü Sibirya ormanlarında geçirdi. Putin'in ormanlardaki doğa gezisine Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu eşlik etti. Putin ve Şoygu yürüyüş yapıp bitkileri inceledi ve mantar topladı. Putin ve Şoygu ormanlık alanların bazı kısımlarında arazi aracıyla gezip Putin dağların zirvesine çıktıktan sonra göl ve doğa manzarasını izledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçtiğimiz yıl yine doğum gününde Sibirya'ya gitmiş burada balık tutarak doğum gününü geçirmişti.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Putin'in doğum gününü bugün de dostları ve ailesiyle birlikte yine Sibirya'da geçireceğini açıkladı.

(İHA)

Vladimir Putin, Sibirya, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 10:45 Kaynak: İHA
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