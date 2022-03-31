Putin: "Dost olmayan ülkeler rubleyle ödeme yapmazsa gaz tedariki sözleşmeleri durdurulacak" - Son Dakika
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Putin: "Dost olmayan ülkeler rubleyle ödeme yapmazsa gaz tedariki sözleşmeleri durdurulacak"

31.03.2022 17:28
Putin: "Dost olmayan ülkeler rubleyle ödeme yapmazsa gaz tedariki sözleşmeleri durdurulacak"

Rus gazının dost olmayan ülkelere ruble ile satışına ilişkin kararnameyi imzalayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu ülkelerin ödeme şartlarını kabul etmemesi durumunda doğal sözleşmelerinin durdurulacağını söyledi.

Rus gazının dost olmayan ülkelere ruble ile satışına ilişkin kararnameyi imzalayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu ülkelerin ödeme şartlarını kabul etmemesi durumunda doğal sözleşmelerinin durdurulacağını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün, dost olmayan ülkelerden doğal gaz ödemelerini ruble ile alınmasına ilişkin kararnameyi imzaladı. Yarın yürürlüğe girecek olan kararla ilgili toplantıda konuşan Putin, "Rus doğalgazını satın alabilmeleri için Rus bankalarında ruble hesabı açmaları gerekiyor. Yarından itibaren teslim edilen gazın ödemeleri bu hesaplardan yapılacak. Eğer bu tür ödemeler yapılmazsa, bunu alıcılar açısından bir temerrüt olarak kabul edeceğiz ve buna göre sonuçları olacak. Kimse bize bedava bir şey satmıyor ve biz de hayır işleri yapmayacağız. Dost olmayan ülkelerden gelen alıcıların yeni ödeme koşullarına uymaması halinde mevcut gaz tedariki sözleşmeleri durdurulacak" diye konuştu.

KREMLİN KARARNAMENİN İÇERİĞİNİ YAYINLADI

Öte yandan, Kremlin yarın yürürlüğe girecek olan kararnamenin içeriğini yayınladı. Buna göre belirtilen ülkeler Gazprombank üzerinden hesap açacak ve bu hesaplardan ruble ödemeleri gerçekleştirilecek. Bu karara uymayan ülkeler hakkında kurulan komisyonlarca 10 gün içerisinde karar verilecek. Rusya bu karara uymayan ülkelere gaz satışını durdurabilecek.

(Erhan Altıparmak/ İHA)

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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