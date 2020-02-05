Putin: "Dünyada barış ve güvenlik Rusya ile ABD arasındaki ilişkilere bağlı" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Putin: 'Dünyada barış ve güvenlik Rusya ile ABD arasındaki ilişkilere bağlı' - Son Dakika

Putin: "Dünyada barış ve güvenlik Rusya ile ABD arasındaki ilişkilere bağlı"

6 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünyadaki barış ve güvenliğin Rusya ve ABD arasındaki ilişkilerin seyrine bağlı olduğunu söyledi.

Putin:

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünyadaki barış ve güvenliğin Rusya ve ABD arasındaki ilişkilerin seyrine bağlı olduğunu söyledi.

Putin, ülkede göreve başlayan 23 ülkenin büyükelçisini Kremlin Sarayı'nda kabul etti.

Törene katılan büyükelçiler, Putin'e güven mektubu sundu.

Putin, burada yaptığı konuşmada, dünyadaki durumun tehlikeli olduğuna dikkati çekerek "Bölgesel çatışmalar çoğalıyor, terörizm ve aşırıcılık tehditleri artıyor, silah kontrol sistemi çöküyor. Küresel Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi de istikrarsız durumda bulunuyor." dedi.

Rusya-ABD ilişkilerini değerlendiren Putin, "Dünyadaki barış ve güvenlik, Rusya ve ABD arasındaki ilişkilerin durumuna bağlı." ifadelerini kullandı.

Rusya lideri, ABD ile silah kontrolü, terörizmle mücadele, bölgesel krizlerin çözümü gibi konularda kapsamlı diyalog kurmaya hazır olduklarını dile getirdi.

İran nükleer anlaşmasının önemine de işaret eden Putin, "Rusya, bu anlaşmanın korunması için çaba göstermeye devam edecek." şeklinde konuştu.

Dünyanın yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını vurgulayan Putin, Çin'e bu konuda yardımcı olmaya hazır olduklarını kaydetti.

Amerika Birleşik Devletleri, Vladimir Putin, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 03:16 Kaynak: AA
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