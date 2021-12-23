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Putin'e göre, NATO'nun güvenlikle ilgili kendilerine "derhal" garanti vermesi gerekiyor - Son Dakika

Putin'e göre, NATO'nun güvenlikle ilgili kendilerine "derhal" garanti vermesi gerekiyor

23.12.2021 15:33
Putin'e göre, NATO'nun güvenlikle ilgili kendilerine "derhal" garanti vermesi gerekiyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO'nun doğuya doğru ilerlemeyeceğine dair sözünde durmadığını ve güvenlikle ilgili kendilerine "derhal" garanti vermesi gerektiğini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO'nun doğuya doğru ilerlemeyeceğine dair sözünde durmadığını ve güvenlikle ilgili kendilerine "derhal" garanti vermesi gerektiğini belirtti.

Putin, başkent Moskova'da düzenlediği yıllık basın toplantısında, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ihtimalini değerlendirdi.

"Ukrayna veya başka bir egemen ülkeye saldırmayacağınızı garanti edebilir misiniz ya da bu, Rusya ve ABD ile NATO arasındaki çeşitli güvenlik garantileriyle ilgili müzakerelere mi bağlı olacak?" sorusunu yanıtlayan Putin, şunları kaydetti:

"Eylemlerimiz müzakerelerin gidiş hattına değil, Rusya'nın güvenliğinin bugün ve tarih boyunca koşulsuz sağlanmasına bağlı olacak. Bu bağlamda, NATO'nun doğuya doğru ilerlemesinin kabul edilemez olduğunu iyice anlattık. Burada anlaşılmayacak ne var? Biz mi ABD'nin sınırlarına yakın füze yerleştiriyoruz? Hayır. ABD, kendi füzeleriyle evimize geldi. Bu füzeler artık evimizin eşiğinde bulunuyor. Acaba saldırı füzelerinin evimizin yanına yerleştirilmemesini istemek gereksiz talep mi? Burada sıra dışı ne var?"

Putin, "Eğer Kanada ve ABD, ABD ve Meksika sınırında füzelerimizi yerleştirmiş olsaydık ABD, buna nasıl bir tepki verirdi? Meksika ile ABD arasında toprak sorunları olmadı mı? Peki California, Texas önceden kime aitti? Bunu unuttunuz mu?" yorumunda bulundu.

Ukrayna'nın ne şekilde oluşturulduğunu unutmadıklarını belirten Putin, "Vladimir Lenin, Sovyetler Birliği'ni oluştururken Ukrayna'yı da oluşturdu." ifadesini kullandı.

Rusya ve ABD ile NATO arasında yapılacak müzakerelerin gidiş hattının değil, sonuçlarının kendileri için önemli olduğunu vurgulayan Putin, "NATO, 90'larda doğuya doğru ilerlemeyeceğine dair bize söz verdi." dedi.

Putin, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Bizi yüzsüzce kandırdılar. Şimdi NATO, 5 kez genişledi. Romanya ve Polonya'da şimdi füzeler yerleştiriliyor. Biz kimseyi tehdit etmiyoruz. Biz mi ABD'nin ya da İngiltere'nin sınırlarına gittik? Bize geldiler. Şimdi Ukrayna'nın da NATO'ya alınacağını söylüyorlar. O zaman, Ukrayna'da da benzer sistemler olur ya da ikili düzeyde üsler ve saldırı sistemleri orada olacak. Siz bizden garanti istiyorsunuz. Sizin bize derhal garanti vermeniz gerekiyor."

Tam Gemi Şok Denemeleri, Vladimir Putin, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Putin'e göre, NATO'nun güvenlikle ilgili kendilerine 'derhal' garanti vermesi gerekiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Putin'e göre, NATO'nun güvenlikle ilgili kendilerine "derhal" garanti vermesi gerekiyor - Son Dakika
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