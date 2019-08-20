Putin'e hakaret eden Gürcistanlı gazeteci işten çıkarıldı
53 dakika önce
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e canlı yayında Rusça hakaret eden Gürcistanlı gazeteci Giorgi Gabunia işten çıkarıldı.
Rusya Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 08:35 Kaynak: İHA
Devlet Başkanı Vladimir Putin
'e canlı yayında Rusça hakaret eden Gürcistanlı gazeteci Giorgi Gabunia işten çıkarıldı. Gürcistan'ın "Rustavi2" televizyon kanalında yayınlanan 'Post Scriptum' isimli programda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Rusça ağır hakaret eden sunucu Giorgi Gabunia işten çıkarıldı. Yaşanan skandal sonrası görevinden uzaklaştırılan Gabunia hakkında basına açıklamada bulunan kanalının yeni genel müdürü Paata Salia, sunucunun işten çıkarıldığını duyurdu. Kanalın sahipleri ile çatışan çalışanların şirkette kalamayacağını belirten Salia, Gabunia'nın yanı sıra pek çok farklı isminde işlerine son verildiğini belirtti.
(İlkin Hüseynov/İHA)
Putin'den dikkat çeken güvenli bölge açıklaması: İdlib'in yüzde 90'ı teröristlerin kontrolünde 6 bin lira maaşlı işinden istifa eden adam köye yerleşerek hayalini gerçekleştirdi Meteoroloji İstanbul'u uyarmıştı! Sağanak yağış geliyor Bakan Pakdemirli: İzmir'deki orman yangınını kontrol altına aldık