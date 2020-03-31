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Putin'e hastane gezdiren Başhekim'in Covid-19 testi pozitif çıktı
6 saat önce
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Moskova’daki Kommunarka Enfeksiyon Hastanesi’ni ziyaretinde eşlik eden Başhekim Denis Protsenko’da yeni tip koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Kremlin, Putin'e düzenli olarak test yapıldığını ve her şeyin normal olduğunu açıkladı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Moskova'daki Kommunarka Enfeksiyon Hastanesi'ni ziyaretinde eşlik eden Başhekim Denis Protsenko'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.
Rus devlet kanalı Rossiya-24'e göre Başhekim Protsenko'nun Covid-19 test sonucu pozitif çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 05:59
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