Son Dakika Haberleri: Putin'e Özel Araç Üreten Aurus, Avrupa'ya Açılıyor

Putin'e Özel Araç Üreten Aurus, Avrupa'ya Açılıyor

1 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in makam aracı olarak kullandığı Aurus marka limuzin modelinin Avrupa'da satışa çıkarılacağı açıklandı.

Putin'e Özel Araç Üreten Aurus, Avrupa'ya Açılıyor, System.String[]
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in makam aracı olarak kullandığı Aurus marka limuzin modelinin Avrupa'da satışa çıkarılacağı açıklandı.

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, Devlet Başkanı Vladimir Putin için makam aracı üreten Aurus firmasının Avrupa'ya açılacağını duyurdu. Bakan Manturov, 2021 yılından itibaren Avrupa'ya açılacak Aurus'un Putin için özel ürettiği yüksek güvenlikli ve ağır zırhlı "Senat" model limuzini de özel siparişle satılacağını açıkladı. Manturov, satış için yerel dağıtıcılar ile görüşüldüğünü kaydetti.

Manturov ayrıca, Aurus'un sedan, limuzin, SUV ve mini van modelleri üreteceği açıkladı.

Öte yandan, zırhlı araçların herkes tarafından sipariş edilebileceğinin altını çizdi. - MOSKOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 06:29 Kaynak: İHA

Rusya Federasyonu, Vladimir Putin, Avrupa, Güncel
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