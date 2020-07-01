Putin'e yeniden başkanlık yolunu açacak düzenleme için halk sandık başında - Son Dakika

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 'in 4 yıl sonra devlet başkanı seçiminde yeniden aday olmasına imkan sağlayacak ve ülkede siyasi sistemi değiştirecek anayasa değişikliği için halk, referandumun son gününde sandık başına gitti.

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