Putin'e yeniden başkanlık yolunu açacak düzenleme için halk sandık başında (2) - Son Dakika

Putin'e yeniden başkanlık yolunu açacak düzenleme için halk sandık başında (2)
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 4 yıl sonra devlet başkanı seçiminde yeniden aday olmasına imkan sağlayacak ve ülkede siyasi sistemi değiştirecek anayasa değişikliği için halk, referandumun son gününde sandık başına gitti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 4 yıl sonra devlet başkanı seçiminde yeniden aday olmasına imkan sağlayacak ve ülkede siyasi sistemi değiştirecek anayasa değişikliği için halk, referandumun son gününde sandık başına gitti.
Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 16:08 Kaynak: AA
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