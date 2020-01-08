Putin, Emevi Camii'nde Kur'an-ı Kerim'i inceledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Putin, Emevi Camii'nde Kur'an-ı Kerim'i inceledi - Son Dakika

Putin, Emevi Camii'nde Kur'an-ı Kerim'i inceledi

7 saat önce

Suriye'nin başkenti Şam'ı ziyaret eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ahmet Davutoğlu'nun "1 haftaya kadar cuma namazını kılacağız" dediği Emevi Camii'ni ziyaret ederek Kur'an-ı Kerim'i inceledi.

Putin, Emevi Camii'nde Kur'an-ı Kerim'i inceledi, System.String[]

Suriye'nin başkenti Şam'ı ziyaret eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ahmet Davutoğlu'nun "1 haftaya kadar cuma namazını kılacağız" dediği Emevi Camii'ni ziyaret ederek Kur'an-ı Kerim'i inceledi.


TürkAkım Projesi Açılış Töreni'ne katılmak üzere İstanbul'da bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ziyareti öncesi dün Suriye'nin başkenti Şam'a sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. Putin, Suriye'nin başkenti Şam'da Müslümanların inanışına göre Hz. İsa'nın kıyamete yakın yeryüzüne ineceği Ak Minare'nin yer aldığı Emevi Camii'ni Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile ziyaret etti. Dünyanın en eski ve en büyük camilerinden biri olan Emevi Cami'ni ziyaret eden Putin ve Esad, 17. yüzyıldan kalma el yazması Kur'an-ı Kerim'i inceledi. Ardından Putin, Rum Ortodoks kiliselerinden Meryemiye Katedrali'ni ziyaret etti.


Putin ve Esad'ın görüşmesinde Suriye'nin geleceğinin ele aldığı belirtildi. - ŞAM

Vladimir Putin, Suriye, Şam, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 02:53 Kaynak: İHA
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