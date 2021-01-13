Putin, Erdoğan'a Dağlık Karabağ zirvesi konusunda bilgi verdi - Son Dakika

Putin, Erdoğan'a Dağlık Karabağ zirvesi konusunda bilgi verdi

13.01.2021 16:27
Putin, Erdoğan'a Dağlık Karabağ zirvesi konusunda bilgi verdi, System.String[]

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da Dağlık Karabağ konusunda yapılan üçlü toplantıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bilgilendirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da Dağlık Karabağ konusunda yapılan üçlü toplantıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bilgilendirdi.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, iki lider telefonda görüştü. Erdoğan-Putin görüşmesinde, zirvenin sonuçlarından birinin Azerbaycan ve Ermenistan'ın ilişkilerini normalleştirme niyetinin teyidi olduğu vurgulandı.

Görüşmede, zirvenin bölgedeki ekonomik ve ulaşım bağlantılarının açılması, barışçıl yaşamın sağlanması konularında etkileşime hazır olma eğiliminin teyidi olduğunun da altı çizildi.

Dağlık Karabağ çevresindeki genel durumun istikrara kavuşması dikkate alındığında, bu yönde bir dizi önemli adımlar atılması konusunda mutabakata varıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da görüşmede, Rusya'nın Dağlık Karabağ meselesinin çözümündeki çabalarını desteklediğini belirterek, bölgenin ekonomik kalkınması ve karşılıklı yarar sağlayan projelerin teşvik edilmesi de dahil olmak üzere Rusya ile Türkiye arasında koordinasyonun devam etmesinden yana olduğunu kaydetti.

Erdoğan-Putin görüşmesinde, Türkiye-Rusya Ateşkes Kontrol Merkezi oluşumu ve Dağlık Karabağ çatışma bölgesindeki tüm askeri eylemler değerlendirildi.

İkili ilişkilerin de ele alındığı görüşmede, ortak aşı üretimi ve aşı kullanımı planlarının hayata geçirilmesi dahil, karşılıklı ticaret hacminin arttırılması, önemli alanlarda iş birliğinin genişletilmesi konularına da değinildi.

Her iki lider, iki ülke arasındaki çok yönlü ortaklığın gelecek yıl daha da gelişeceğine olan güvenini dile getirdi.

Görüşmede, çeşitli düzeylerde düzenli şekilde diyaloğun sürdürülmesi kararlaştırıldı.

Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Dağlık Karabağ, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Putin, Erdoğan'a Dağlık Karabağ zirvesi konusunda bilgi verdi - Son Dakika


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