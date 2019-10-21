Son Dakika Haberleri: Putin, Erdoğan görüşmesi öncesi Netanyahu ile telefonda görüştü
Son Dakika Politika Putin, Erdoğan görüşmesi öncesi Netanyahu ile telefonda görüştü

Putin, Erdoğan görüşmesi öncesi Netanyahu ile telefonda görüştü

1 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştü.

Putin, Erdoğan görüşmesi öncesi Netanyahu ile telefonda görüştü, System.String[]

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştü.


Kremlin basın servisinden yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu arayarak doğum gününü kutladığı belirtildi. Bugün 70 yaşına giren İsrail Başbakanı ile görüşen Putin, "Size refah, mutluluk ve çalışmalarınızda başarılar diliyorum" dedi. Putin ayrıca Netanyahu'nun hem İsrail'de hem de İsrail dışında güçlü bir karaktere sahip olduğunu belirterek, "Rusya'da ilişkilerimize güçlü destek katan bir lider olarak tanınıyorsunuz. Karşılıklı fayda sağlayan bu ilişkilere büyük katkı sağlıyorsunuz. Bölgesel anlamda güvenlik ve istikrar adına Rus ve İsrail adına bu diyaloğun sürmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.


Kremlin Basın Servisi gerçekleşen telefon görüşmesinde iki liderin Suriye ile ilgili değerlendirmelerde de bulunduğunu belirtirken, bu görüşme hakkında detaylı bilgi verilmedi. - MOSKOVA

Vladimir Putin, İsrail, Rusya, Politika

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 02:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Alman gazetesinden Putin'e övgü: Suriye'de zeki komutanların hayal ettiği savaşsız zaferi kazandı
Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Suriye'de Rusya, Türkiye ve ABD'nin iş birliği önemli Aşırı hız yapan sürücü, otomobiliyle Rusya Savunma Bakanlığı önündeki bariyerlere daldı ABD'de kayıp ilanları verilen modacı Tuğçe Taş'ın telefonunu kaybettiği için haber alınamadığı ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 16:37:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Putin, Erdoğan görüşmesi öncesi Netanyahu ile telefonda görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]