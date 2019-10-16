Son Dakika Haberleri: Putin, Erdoğan'ı Rusya'ya davet etti
Son Dakika Politika Putin, Erdoğan'ı Rusya'ya davet etti

Putin, Erdoğan'ı Rusya'ya davet etti

1 saat önce

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Rusya'ya davet ettiğini söyledi.

Putin, Erdoğan'ı Rusya'ya davet etti, System.String[]

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Rusya'ya davet ettiğini söyledi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kremlin'den yapılan açıklamada, Suriye konusunun ele alındığı görüşmede, Rus lider Putin'in Erdoğan'ı Moskova'ya davet ettiği kaydedildi.


Açıklamada, "Putin, Erdoğan'ı gelecek günlerde çalışma ziyareti gerçekleştirmek üzere Rusya'ya davet etti" denildi.


Telefon görüşmesinin Türk tarafının girişimleri sonucu gerçekleştirildiği aktarılırken özellikle, Türk Ordusu ile Suriye hükümetinin silahlı kuvvetleri arasındaki çatışmaların önlenmesi gerektiği belirtildi. - MOSKOVA

Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Rusya, Politika

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 10:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya lideri Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Moskova'ya davet etti
Rusya'dan kritik Suriye açıklaması: Türkiye ve Suriye'ye sınırda işbirliği için destek vereceğiz Bakan Soylu, ABD'nin yaptırım kararına verdiği yanıtta FETÖ göndermesi yaptı Katar, Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 11:41:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Putin, Erdoğan'ı Rusya'ya davet etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]