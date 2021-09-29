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Putin, Erdoğan ile yaptığı görüşmenin yararlı olduğunu söyledi - Son Dakika

Putin, Erdoğan ile yaptığı görüşmenin yararlı olduğunu söyledi

29.09.2021 22:27

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin çok yararlı ve kapsayıcı olduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin çok yararlı ve kapsayıcı olduğunu söyledi.

Putin, Soçi'de yaptığı görüşme sonrasında devlet başkanlığı rezidansının önünde uğurlama yaparken Erdoğan ile bir süre ayak üstü sohbet etti.

Kendisinin yanında çalışan 30 kadar kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastalandığını anlatan Putin, en yakınında 24 saat çalışan bir kişi dahil bunların üçüncü doz Kovid-19 aşısını geç yaptırması nedeniyle virüs kaptığını kaydetti.

Buna rağmen kendisine bir şey olmadığını anlatan Putin, antikorunun çok yüksek olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "antikor sayısının kaç olduğunu" sorması üzerine Putin, 15 veya 16 olduğunu ancak tam hatırlamadığını dile getirdi. Erdoğan'ın bu miktarın oldukça düşük olduğunu, kendisinin antikor sayısının 1000'in üzerinde olduğunu söylemesi üzerine Putin, antikor hesaplamalarındaki farklılıktan dolayı bu rakamların değişik olduğunu, kendisinin yüksek antikor sahibi olduğunu yineledi.

Putin, "Benim antikorum yüksek. Virüs kapan kişi ile gün boyu beraber olmamıza rağmen hasta olmadım." ifadelerini kullandı.

Putin'in Erdoğan'a 3'üncü aşıyı Rus "Sputnik" aşısı olmasını tavsiye etmesi üzerine Erdoğan, "Onu ben de BioNTech olarak aldım." dedi. Putin de bunun üzerine bir dahaki sefere Sputnik yaptırmasını önerdi.

Erdoğan ile tokalaşırken Putin, "Ziyaret için teşekkür ederim. Görüşme çok yararlı ve kapsayıcı geçti. Temasta olacağız." ifadelerini kullandı.

Putin, Erdoğan ile yaptığı görüşmenin yararlı olduğunu söyledi
Putin, Erdoğan ile yaptığı görüşmenin yararlı olduğunu söyledi
Putin, Erdoğan ile yaptığı görüşmenin yararlı olduğunu söyledi
Putin, Erdoğan ile yaptığı görüşmenin yararlı olduğunu söyledi

Rusya Devlet Başkanı, Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Putin, Erdoğan ile yaptığı görüşmenin yararlı olduğunu söyledi - Son Dakika


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