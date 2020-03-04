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Putin-Erdoğan zirvesi öncesi Esad konuştu: Türkler bizim kardeş toplumumuzdur
6 saat önce
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Putin-Erdoğan zirvesi öncesinde Rus kanalına verdiği röportajda "Türkler bizim kardeş toplumumuz. Türklere soruyorum: Suriye ile sorununuz nedir?" dedi
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Putin-Erdoğan zirvesi öncesinde Rus kanalına verdiği röportajda "Türkler bizim kardeş toplumumuz. Türklere soruyorum: Suriye ile sorununuz nedir?" dedi.
Russia 24 haber kanalına özel röportaj veren Esad, Suriye'nin hiçbir zaman Türkiye'ye yönelik düşmanca bir tavır tutunmadığını savunarak, "Türk vatandaşlarının ölmesini gerektirecek sorun nedir?" sorusunu yöneltti.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 06:11
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