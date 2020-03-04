Putin-Erdoğan zirvesi öncesi Esad konuştu: Türkler bizim kardeş toplumumuzdur - Son Dakika
Son Dakika Dünya Putin-Erdoğan zirvesi öncesi Esad konuştu: Türkler bizim kardeş toplumumuzdur - Son Dakika Dünya

Putin-Erdoğan zirvesi öncesi Esad konuştu: Türkler bizim kardeş toplumumuzdur

6 saat önce

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Putin-Erdoğan zirvesi öncesinde Rus kanalına verdiği röportajda "Türkler bizim kardeş toplumumuz. Türklere soruyorum: Suriye ile sorununuz nedir?" dedi

Putin-Erdoğan zirvesi öncesi Esad konuştu: Türkler bizim kardeş toplumumuzdur, System.String[]

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Putin-Erdoğan zirvesi öncesinde Rus kanalına verdiği röportajda "Türkler bizim kardeş toplumumuz. Türklere soruyorum: Suriye ile sorununuz nedir?" dedi.


Russia 24 haber kanalına özel röportaj veren Esad, Suriye'nin hiçbir zaman Türkiye'ye yönelik düşmanca bir tavır tutunmadığını savunarak, "Türk vatandaşlarının ölmesini gerektirecek sorun nedir?" sorusunu yöneltti.

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Vladimir Putin, Beşşar Esed, Suriye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 06:11 
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