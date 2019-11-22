Son Dakika Haberleri: Putin füze denemesinde ölen mühendislerin eşlerine devlet nişanı taktı
Son Dakika Dünya Putin füze denemesinde ölen mühendislerin eşlerine devlet nişanı taktı - Son Dakika Dünya

Putin füze denemesinde ölen mühendislerin eşlerine devlet nişanı taktı

6 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin Sarayı'nda düzenlenen bir törenle, ağustos ayında yaşanan kazada hayatını kaybeden bilim insanlarının eşlerine devlet nişanı taktı.

Putin füze denemesinde ölen mühendislerin eşlerine devlet nişanı taktı, System.String[]

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin Sarayı'nda düzenlenen bir törenle, ağustos ayında yaşanan kazada hayatını kaybeden bilim insanlarının eşlerine devlet nişanı taktı.


Televizyonda canlı yayımlanan törende konuşan ve bilim insanlarının dul kalan eşlerine başsağlığı dileyen Putin, ödülleri verdikten sonra hayatını kaybeden bilim insanlarından övgüyle söz etti.

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Kremlin Sarayı, Vladimir Putin, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 04:34 
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